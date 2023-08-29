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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Теперь разговоры об отставке Рахимова уйдут»

29 Августа 2023 • 21:25 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о текущем положении главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова. Оно значительно улучшилось после трёх подряд матчей казанцев без поражений во всех турнирах.

«Сейчас все разговоры об отставке Рахимова уйдут. Но их и не было, всё выдумали журналисты. Одно дело, если бы это исходило от руководителей, и они начали говорить о его увольнении – теперь таких разговоров не будет», - рассказал Тарханов «РБ Спорт», добавив, что Рахимов – хороший и квалифицированный тренер и он это уже давно доказал.

Напомним, во вторник вечером «Рубин» обыграл дома «Урал» в Кубке России – 2:1. Ранее в рамках РПЛ казанцы обыграли «Крылья Советов» в пятом туре и сыграли вничью с «Динамо» в туре шестом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Александр Тарханов
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