Тарханов: «Теперь разговоры об отставке Рахимова уйдут»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о текущем положении главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова. Оно значительно улучшилось после трёх подряд матчей казанцев без поражений во всех турнирах.

«Сейчас все разговоры об отставке Рахимова уйдут. Но их и не было, всё выдумали журналисты. Одно дело, если бы это исходило от руководителей, и они начали говорить о его увольнении – теперь таких разговоров не будет», - рассказал Тарханов «РБ Спорт», добавив, что Рахимов – хороший и квалифицированный тренер и он это уже давно доказал.

Напомним, во вторник вечером «Рубин» обыграл дома «Урал» в Кубке России – 2:1. Ранее в рамках РПЛ казанцы обыграли «Крылья Советов» в пятом туре и сыграли вничью с «Динамо» в туре шестом.