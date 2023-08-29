Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль и Чавес дебютировали за «Динамо»

29 Августа 2023 • 20:57 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Динамо Москва
окончен

Новички полузащиты московского «Динамо» Хорхе Караскаль и Луис Чавес дебютировали за свой новый клуб.

Это случилось на 63-й минуте в матче третьего тура группового этапа Кубка России против «Спартака». Новички динамовцев вместе с Диего Лаксальтом заменили на поле Даниила Фомина, Даниила Лесового и Фёдора Смолова.

Напомним, что Карраскаль этим летом усилил «Динамо» перейдя из столичного ЦСКА, а Чавес долгое время до перехода выступал на родине за «Пачуку».

На данный момент «Спартак» продолжает громить «Динамо» со счётом 4:1. Текстовую трансляцию второго тайма игры проводит LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Луис Чавес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
22:32 · Кубок России
Ковалёв: «Наконец-то нам фартануло»
22:22 · Кубок России
Умяров: «Счёт мог быть и крупнее»
22:19 · Кубок России
Абаскаль: «Я не химик, поэтому никаких экспериментов»
22:11 · Кубок России
Юран: «Неприятно, когда такую ошибку допускает не молодой парень, а взрослый человек»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев согласен на любой клуб РПЛ
22:04 · Кубок России
Гранат назвал причину разгромного поражения «Динамо» от «Спартака»
22:01 · Кубок России
Ивич: «Выиграли, потому что были лучшей командой с самого начала до самого конца»
21:55 · Кубок России
Гафин: «Очень плохой результат, нам стыдно перед болельщиками»
21:52 · Кубок России
Личка: «Спартак» выходил будто сегодня матч Лиги чемпионов, а мы выходили с мыслью поиграть в футбол»
21:42 · Кубок России
Зиньковский: «Сейчас прибавилось игроков, ещё больше, ещё сильнее конкуренция»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не было никаких претензий к Безбородному»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Теперь разговоры об отставке Рахимова уйдут»
21:03 · Кубок России
«Динамо» отыграло один гол в матче со «Спартаком»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль и Чавес дебютировали за «Динамо»
20:45 · Кубок России
Сиваков: «Удача была на нашей стороне»
Все новости
Рекомендуем