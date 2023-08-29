Карраскаль и Чавес дебютировали за «Динамо»

Новички полузащиты московского «Динамо» Хорхе Караскаль и Луис Чавес дебютировали за свой новый клуб.

Это случилось на 63-й минуте в матче третьего тура группового этапа Кубка России против «Спартака». Новички динамовцев вместе с Диего Лаксальтом заменили на поле Даниила Фомина, Даниила Лесового и Фёдора Смолова.

Напомним, что Карраскаль этим летом усилил «Динамо» перейдя из столичного ЦСКА, а Чавес долгое время до перехода выступал на родине за «Пачуку».

На данный момент «Спартак» продолжает громить «Динамо» со счётом 4:1. Текстовую трансляцию второго тайма игры проводит LiveResult.ru.