Ташуев рассказал о свих взаимоотношениях с новым тренером «Динамо»

В московском «Динамо» работает новый тренер, Марцел Личка в прошлом сезоне добился определенных успехов с «Оренбургом» и перебрался в столицу. Ранее Личка работал в Беларуси, где его пути пересекались с Ташуевым. Потому бывший наставник «Кубани» и «Ахмета» следит за деятельностью Лички и желает ему всяческих успехов.

- В Белоруссии мы боролись за чемпионство и близко общались. Мы и сейчас хорошо общаемся, у нас хорошие профессиональные отношения, всегда рады друг друга видеть. У Марцела правильное видение, атакующий стиль — поэтому мы с ним и сошлись, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади остались шесть туров.