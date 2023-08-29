Евсеев обратился к болельщикам «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев после поражения в Кубке России от «Оренбурга» (0:1) обратился к болельщикам своего клуба.

«От меня — огромная благодарность. И я так вижу: вне зависимости от результата поддержка для команды много значит. Мы вместе и во время побед, и во время поражений. В том году команда осталась. Только так и будем набирать очки», - передаёт слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в этом сезоне «огнеопасные» одержали пока лишь две победы. Одну в рамках РПЛ – над «Пари НН» (2:0), вторую – во втором туре группового этапа Кубка над ЦСКА (2:0).