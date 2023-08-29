Защитница московского «Локомотива» Наталья Морозова в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о состоянии женского футбола в России.

- Вы видите себя тренером после завершения карьеры игрока?

- Пока точно нет. Вообще не представляю себя в этой роли – человека, которому приходится работать с людьми. К тому же я очень вспыльчивая. Это будет мешать такой работе. Традиционный блиц.

- Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- Развитии!

Наталья защищает цвета московского «Локомотива» с 2021 года. До этого она выступала за «Енисей» из родного Красноярска.

Полное интервью с футболисткой выйдет завтра, 30 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.