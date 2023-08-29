Ташуев призвал Дзюбу извиниться

Эпатажный форвард московского «Локомотива» вновь впутался в скандал, на сей раз он оскорбил журналиста, более того, даже высказывал угрозы в его адрес. Сергей Ташуев, в прошлом руководивший «Кубанью» и «Ахматом», призвал Дзюбу извиниться перед публикой, а также перестать заниматься нефутбольными делами и сосредоточиться на своих выступлениях.

- Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать, - цитирует Ташуева Газета.Ru.

Дзюба выступает за «Локомотив» около шести месяцев.