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Российские игроки «Тобола» всё же получили визы для въезда в Чехию

29 Августа 2023 • 20:12 Комментировать

Россияне в составе костанайского «Тобола» смогут въехать в Чехию.

Как стало известно порталу Metaratings, Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко всё же получили заветное разрешение на въезд в восточноевропейскую страну. Также визу дали и белорусу Павлу Забелину.

Ранее сообщалось, что из-за отказа в выдаче виз россиянам казахстанский клуб может бойкотировать игру еврокубка. Напомним, что в первой встрече в паре победу со счётом 2:1 одержал чешский клуб.

Матч «Виктория» - «Тобол» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций состоится 31 августа в городе Пльзень, это грядущий четверг. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Виктория Пльзень
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