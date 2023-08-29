В «Динамо» не исключили, что подпишут нового защитника этим летом

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что после трансфера Сабы Сазонова в «Торино» клуб усилит линию обороны ещё одним защитником.

«Не исключаем, что мы укрепим позицию центрального защитника», - цитирует Гафина «Матч ТВ».

Напомним, ранее официально сообщалось, что Сазонов улетел в Италию для того, чтобы завершить переход в новый клуб. Предварительно за молодого грузина динамовцы получат 2,5 млн евро.

21-летний Сазонов является игроком «бело-голубых» уже на протяжении полутора лет – с января 2022 года.

​Сазонов отправился на обследование для «Торино»