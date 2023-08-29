В «Балтике» объяснили подписание Джанаева

Гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин объяснил, зачем его клубу понадобилось подписывать опытного вратаря РПЛ Сослана Джанаева.

«Он опытный игрок, профессионал, много лет играл на высочайшем уровне, выступал за сборную и в еврокубках. Рассчитываем, что его опыт Сослана и менталитет добавят клубу спокойствия и уверенности, поможет более молодым игрокам лучше адаптироваться в РПЛ», - цитирует Волженкина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что опытный вратарь будет выступать за новый клуб под 35-м номером, а его контракт с командой заключен до конца текущего сезона.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после шести туров, имея в активе лишь три балла.