Защитница московского «Локомотива» Наталья Морозова в интревью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказала о своих татуировках.

- У вас много татуировок. Когда вы сделали первую?

- Первую татуировку я сделала в 16 лет. В то же самое время, когда подписала первый профессиональный контракт. Сколько их у вас? Я не знаю, не считала. Даже не задумывалась, что их надо считать.

Морозова - чемпионка России и двукратная серебряная призёрка чемпионата России.

Полное интервью с футболисткой выйдет завтра, 30 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 10:00 по московскому времени.