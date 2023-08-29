​Ташуев определился с фаворитами гонки за золотом РПЛ

Известный отечественный специалист Сергей Ташуев расстался с «Ахматом» и у него появилось дополнительное время для того, чтобы следить за всеми событиями в российском футболе. Ташуев уже знает, кто будет претендовать на золото в российском чемпионате до последних туров.

- В этом году «Спартак», «Зенит», «Краснодар», а также ЦСКА, где Володя Федотов четко представляет, как добиваться результатов, поборются за призовые места. Будет интереснее, чем в прошлом году, когда в последних турах «Зенит» оторвался, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади шесть туров из тридцати - двадцать процентов дистанции.