В «Локомотиве» объяснили, зачем отправили Изидора в Москву

В московском «Локомотиве» подтвердили, что отправили нападающего Вильсона Изидора в Москву и объяснили такое решение.

«1 сентября в ряде европейских стран заканчивается дозаявочная компания. В связи с этим мы приняли решение после матча шестого тура Премьер-лиги против «Сочи» отправить в Москву французского форварда Изидора, трансфер которого возможен ближе к закрытию трансферного окна. Учитывая сложную логистику в сегодняшние дни, Изидор уехал в Москву, чтобы в случае предложения, которое устроит и клуб, и футболиста, быстрее вылететь на медосмотр», - рассказали корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, ранее сообщалось, что француз близок к возвращению на родину – им активно интересуется «Марсель».