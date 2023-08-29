В «Динамо» подтвердили, что Сазонов улетел в Италию

В московском «Динамо» подтвердили, что фланговый защитник клуба Саба Сазонов вылетел в Италию и поэтому отсутствует в заявке на матч Кубка России со «Спартаком». По последним новостям, игрок очень близок к переходу в «Торино».

«Сазонов вылетел в Италию», - сказал «Матч ТВ» гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Ранее неофициально сообщалось о том, что Сазонов отправился в Турин на прохождение медосмотра в новом клубе. Предварительно туринцы заплатят «Динамо» за молодого грузина 2,5 млн евро.

Текстовую трансляцию игры «Спартак» - «Динамо» проводит LiveResult.ru.