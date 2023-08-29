Руслан Нигматуллин: «Предпосылок к тому, что Тороп заменит Акинфеева, нет»

Бывший голкипер Руслан Нигматуллин оценил игру молодого сменщика Игоря Акинфеева в ЦСКА Владислава Торопа. Напомним, что из-за травмы Акинфеева 19-летний вратарь заменяет знаменитого партнёра по команде в основе «армейцев».

«На фоне Акинфеева он сильно проигрывает, но ему простительно, учитывая юные годы. У него есть способности, в него верят. Однако предпосылок к тому, что он на равных сможет заменить Игоря, я пока не вижу. ЦСКА держит на контракте пока успешно играющего Помазуна, это говорит о многом», - цитирует Нигматуллина Metaratings.

19-летний вратарь в пяти матчах за ЦСКА в текущем сезоне пропустил шесть голов.