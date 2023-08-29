​Нигматуллин назвал самое сильное качество Акинфеева

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал самое главное игровое качество голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев играет на своих сильных качествах. А главное сильное качество у него – уверенность в себе», - сказал Нигматуллин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

По словам Нигматуллина, бывают сильные вратари, которые нестабильны психологически. Акинфеев, напротив, переигрывает конкурентов за счёт харизмы и уверенности, считает известный в прошлом футболист.

Игорю Акинфееву 37 лет, он проводит в ЦСКА всю свою карьеру.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 30 августа – против «Сочи» на выезде в третьем туре группового этапа Кубка России.