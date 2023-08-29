Алексей Попов пояснил причины неудач «Ростова»

Бывший оборонец пермского «Амкара» Алексей Попов считает предсказуемыми неудачи «Ростова», который и близко не похож на команду прошлого сезона под руководством Валерия Карпина. Он считает, что Карпин не блещет в плане стратегии и тактики, что и сказывается на результатах команды, а его мотивационные способности не помогают на долгой дистанции.

- Карпин никогда не был великим стратегом и тактиком, что и сказывается сейчас на его футболе. Шутки и мотивация в раздевалке — это результат на несколько игр, но не как не на длинный промежуток или весь чемпионат, - цитирует слова Попова Betonmobile.ru.

Напомним, что параллельно Карпин работает со сборной России.