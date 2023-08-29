Джанаев заявлен за «Балтику» в РПЛ

Голкипер Сослан Джанаев заявлен в составе «Балтики» для участия в матчах Российской премьер-лиги. Опытный вратарь получил в новом клубе 35-й номер, сообщает официальный портал РПЛ.

Напомним, Джанаев остался без клуба в конце минувшего сезона – он стал свободным агентом после четырёх проведённых лет в «Сочи». До этого был вратарём столичного «Спартака», «Ростова», «Ахмата», «Рубина» и немного поиграл за сборную России.

В грядущем туре Премьер-лиги «Балтику» ожидает выезд в Москву, где подопечные Сергея Игнашевича сыграют против «Локомотива».