Солтмурад Бакаев: «Рубин» набирает обороты»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев после матча с «Уралом» в рамках Кубка России (2:1) высказался о текущей форме своей команды.

«Конечно, от «Рубина» всегда стоит ждать большего. Не списывайте нас со счетов, мы набираем обороты, и дальше всё будет лучше и лучше», - цитирует Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, что «рубиновые» не проигрывают уже на протяжении трёх официальных матчей кряду. В грядущие выходные клуб имеет неплохие шансы продолжить серию – в рамках Премьер-лиги подопечные Рахимова отправятся в гости к «Пари НН».