​Сазонов отправился на обследование для «Торино»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов вылетел в Турин для завершения перехода в «Торино». Прежде чем подписать контракт, 21-летний грузин должен пройти медицинское обследование. О вылете Сазонова в Италию на своих страницах рассказывает sport24.

Ранее сообщалось, что за трансфер Сазонова «Торино» заплатит «Динамо» 2,5 миллиона евро. Ещё 250 тысяч евро прописаны в сделке между клубами в качестве бонусных выплат.

«Торино», куда переходит Саба Сазонов, в двух прошедших турах Серии А смог набрать одно очко. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Дженоа» на своём поле.