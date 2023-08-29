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Булыкин считает, что «Динамо» усилило среднюю линию

29 Августа 2023 • 18:38 Комментировать

Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за московское «Динамо», считает, что команда значительно усилилась в межсезонье благодаря приобретениям таких игроков, как Хорхе Карраскаль и Луиса Чавеса.

- «Динамо» усилилось разноплановыми полузащитниками, каждый из которых может сыграть на нескольких позициях. Хорошо, когда в составе есть такие качественные футболисты. Пока приобретения выглядят хорошими, - цитирует слова бывшего игрока Vprognoze.ru.

Сегодня вечером московское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком» в третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России. Игра начнется менее чем через час, следить за ней можно будет по ссылке на наш сайт

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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