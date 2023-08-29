Булыкин считает, что «Динамо» усилило среднюю линию

Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за московское «Динамо», считает, что команда значительно усилилась в межсезонье благодаря приобретениям таких игроков, как Хорхе Карраскаль и Луиса Чавеса.

- «Динамо» усилилось разноплановыми полузащитниками, каждый из которых может сыграть на нескольких позициях. Хорошо, когда в составе есть такие качественные футболисты. Пока приобретения выглядят хорошими, - цитирует слова бывшего игрока Vprognoze.ru.

Сегодня вечером московское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком» в третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России. Игра начнется менее чем через час, следить за ней можно будет по ссылке на наш сайт.