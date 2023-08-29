Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё не покинет столичный клуб текущим летом несмотря на слухи об интересе к нему из Саудовской Аравии. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что на игрока нацелился главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.

Нгамалё 29 лет, он является игроком «бело-голубых» уже на протяжении года. Его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано ещё на сезон. В текущем сезоне он отметился пока одним голом и тремя ассистами за свою команду.