Ломовицкий: «Я нормально, ходить могу»

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий в концовке матче третьего тура Пути РПЛ против «Урала» был вынужден покинуть поле из-за повреждения. К его пострадавшей ноге был приложен лёд. После финального свистка футболист рассказал о своём состоянии.

«У меня просто ушиб, непонятно пока, насколько все серьезно. Надеюсь, ничего страшного. Нормально, ходить могу», - цитирует игрока «РИА Новости».

Напомним, «Рубину» в минувшем матче удалось одержать победу над оппонентами – 2:1. Она стала второй для казанцев в текущем сезоне и первой в рамках группового этапа Кубка России.