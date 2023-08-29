Форвард «Динамо» может стать игроком команды Джеррарда

Нападающий столичного «Динамо» Муми Нгамалё может стать игроком саудовского «Аль-Иттифака», главный тренером которого является легендарный в прошлом капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Новостью делится Africa Foot.

Источник отмечает, что нападающий уже поговорил с Джеррардом о будущем переходе и дал своё согласие.

Помимо этого, интерес к футболисту проявляют представители Бундеслиги и Лиги 1 – гладбахская «Боруссия» и «Лион».

Камерунскому форварду 29 лет, его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до окончания текущего сезона. В текущем сезоне в рамках семи официальных игр за «Динамо» Нгамалё забил гол и отдал три ассиста.