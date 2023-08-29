​Изидор вернулся в Москву в ожидании перехода в «Марсель»

После матча Премьер-лиги против «Сочи» нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не отправился с командой в Ростов-на-Дону на кубковый матч. 23-летний нападающий вернулся в Москву в ожидании перехода в «Марсель». Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Поскольку обратная дорога из Ростова-на-Дону в Москву после матча не будет быстрой, «Локомотив» решил отправить Изидора в столицу сразу после игры с «Сочи», ведь трансферное окно во Франции закрывается в полночь 31 августа.

«Марсель» может сделать официальное предложение по Изидору в ближайшие часы или дни. Речь может пойти о сумме в 5-6 миллионов евро.