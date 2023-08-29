«Спартак» помогает найти фигуристку Алину Горбачёву. 16-летняя спортсменка пропала накануне в районе Тушино.

«Спартак» разместил на фасаде «Открытие Арены» фотографию Горбачёвой с информацией о её приметах.

Стоит сказать, что во вторник «Спартак» проведёт домашний матч третьего тура группового этапа Кубка России против «Динамо». Игра на «Открытие Арене» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

После двух туров Кубка России «Спартак» имеет шесть очков в своём активе.