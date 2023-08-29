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Руслан Нигматуллин советует Худякову уйти из «Локомотива»

29 Августа 2023 • 17:48 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Бывший голкипер столичного «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин дал совет молодому вратарю «железнодорожников» Даниилу Худякову.

«Он способный вратарь, ему давали шанс, но теперь надо ждать нового шанса. Думаю, лучшим решением будет аренда в одну из команд Первой лиги. У меня есть устойчивое мнение: сидящий на скамейке голкипер останавливается в росте», - говорит Нигматуллин для Metaratings.

Напомним, что в нынешнем футбольном сезоне молодой голкипер ещё ни разу не вышел на поле в составе своего клуба. Основным вратарём «Локо» является Илья Лантратов, также за клуб в качестве второго вратаря играл старожил клуба Маринато Гилерме.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Даниил Худяков
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