Руслан Нигматуллин советует Худякову уйти из «Локомотива»

Бывший голкипер столичного «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин дал совет молодому вратарю «железнодорожников» Даниилу Худякову.

«Он способный вратарь, ему давали шанс, но теперь надо ждать нового шанса. Думаю, лучшим решением будет аренда в одну из команд Первой лиги. У меня есть устойчивое мнение: сидящий на скамейке голкипер останавливается в росте», - говорит Нигматуллин для Metaratings.

Напомним, что в нынешнем футбольном сезоне молодой голкипер ещё ни разу не вышел на поле в составе своего клуба. Основным вратарём «Локо» является Илья Лантратов, также за клуб в качестве второго вратаря играл старожил клуба Маринато Гилерме.