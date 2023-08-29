В «РБ Брагантино» высказались о возможном трансфере Жуниньо в ЦСКА

Лукас Беттине, который в «РБ Брагантино» является директором по связям с общественностью, ответил на вопрос о возможном трансфере Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

«Переговоры между клубами продолжаются до сих пор. Есть вероятность, что он поедет в Россию сегодня или завтра. Важно понимать, что соглашение всё ещё не достигнуто, клубы в процессе переговоров», - сказал Беттине, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 26-летний Жуниньо уже попрощался с футболистами «РБ Брагантино» перед тем, как перебраться в ЦСКА.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жуниньо в 1,3 миллиона евро.