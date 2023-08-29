​«Динамо» заявило Карраскаля и Чавеса на РПЛ

Полузащитники Луис Чавес и Хорхе Карраскаль были внесены в заявку «Динамо» на чемпионат России. Соответствующая информация размещена на сайте Российской премьер-лиги.

Напомним, что Карраскаль и Чавес были представлены в качестве игроков «Динамо» в конце прошлой недели. Марцел Личка на презентации говорил, что мексиканец и колумбиец смогут дебютировать за «Динамо» уже во вторничном матче Кубка России против «Спартака».

Матч третьего тура групповой стадии Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» стартует 29 августа в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.