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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» заявило Карраскаля и Чавеса на РПЛ

29 Августа 2023 • 17:18 Комментировать

Полузащитники Луис Чавес и Хорхе Карраскаль были внесены в заявку «Динамо» на чемпионат России. Соответствующая информация размещена на сайте Российской премьер-лиги.

Напомним, что Карраскаль и Чавес были представлены в качестве игроков «Динамо» в конце прошлой недели. Марцел Личка на презентации говорил, что мексиканец и колумбиец смогут дебютировать за «Динамо» уже во вторничном матче Кубка России против «Спартака».

Матч третьего тура групповой стадии Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» стартует 29 августа в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Хорхе Карраскаль Луис Чавес
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