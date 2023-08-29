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Орещук рассказал, кого «Динамо» могло бы ещё продать в Европу

29 Августа 2023 • 17:12 Комментировать

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, кто из футболистов столичного клуба мог бы продолжить карьеру в Европе.

Спортивный деятель отметил, что не видит никого, кроме Тюкавина. Также он предложил, что любая команда хотела бы взять капитана столичного клуба Фабиана Бальбуэну, но у него довольно-таки большая зарплата.

«Трансфер будет недешевый. То есть это сразу отпугивает. К тому же три дня до закрытия трансферного окна в Европе», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего паргвайца с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Фабиан Бальбуэна
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