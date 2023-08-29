​Сазонов подпишет с «Торино» контракт на четыре года

В ближайшее время «Торино» должен объявить о трансфере защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо». Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» подтверждает информацию о том, что клуб Серии А заплатит «бело-голубым» 2,5 миллиона евро. Уточняется, что бонус в 250 тысяч евро динамовцы получат после того, как Сазонов сыграет за «быков» 35 матчей.

Отмечается, что «Динамо» сохранит за собой 10% от суммы следующего трансфера Сазонова.

Также источник рассказывает о том, что 21-летнего Сазонова хотел подписать не только «Фрозиноне», но и «Удинезе».

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Торино» набрал одно очко.