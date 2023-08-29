Журналист из Мексики Рауль Гузман в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе полузащитника Луиса Чавеса в московское «Динамо».

- Какие Вы бы выделили сильные стороны Луиса Чавеса?

- Я бы сказал, что у него есть 2 главных достоинства. Во-первых, это отличное видение поля, которое позволяет ему правильно двигаться и отдавать неожиданные передачи. Во-вторых, это его классный удар с левой, особенно это касается дальних ударов и ударов со штрафного.

- Какие у него недостатки?

- Возможно, он не так силен физически, и это ставит его в невыгодное положение в тех эпизодах, когда ему противостоят соперники, которые превосходят Луиса в этом аспекте. Ему не всегда удается уходить от таких единоборств.

- Как Вы думаете, у него получится стать одним из лучших в РПЛ?

- Это будет непросто, особенно из-за культурных особенностей и климата. В России, как я понимаю, все совсем иначе. Но я верю в его талант и характер, если у него получится быстро адаптироваться, он будет успешен.

Напомним, что футболист сборной Мексики подписал контракт с «Динамо» на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.