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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жуниньо попрощался с игроками «РБ Брагантино» перед трансфером в ЦСКА

29 Августа 2023 • 16:57 Комментировать

Защитник Жуниньо Капишаба переходит из «РБ Брагантино» в ЦСКА. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, 26-летний футболист уже попрощался с футболистами бразильской команды перед трансфером.

В ближайшее время Жуниньо вылетит в Россию и подпишет с ЦСКА трудовое соглашение сроком на четыре года.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 30 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Сочи» на выезде в рамках третьего тура групповой стадии Кубка России.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва трансферы футбола - лето 2023 РБ Брагантино Жуниньо Капишаба
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