​Жуниньо попрощался с игроками «РБ Брагантино» перед трансфером в ЦСКА

Защитник Жуниньо Капишаба переходит из «РБ Брагантино» в ЦСКА. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, 26-летний футболист уже попрощался с футболистами бразильской команды перед трансфером.

В ближайшее время Жуниньо вылетит в Россию и подпишет с ЦСКА трудовое соглашение сроком на четыре года.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в среду, 30 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Сочи» на выезде в рамках третьего тура групповой стадии Кубка России.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.