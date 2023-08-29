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Ташуев: «Мне кажется, что Черчесов будет ждать предложения от топ-клуба»

29 Августа 2023 • 16:54 Комментировать (1)

Известный российский специалист Сергей Ташуев считает, что Станислав Черчесов, бывший наставник российской сборной, не будет спешить искать себе новый клуб.

По мнению Ташуева, Черчесов будет ждать предложение от большого российского клуба, дабы подправить свое реноме. Последним рабочим местом Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он расстался в июле.

- Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Cruyff
29 Августа 2023 в 17:08
Реал? Милан? ПСЖ? Бавария? не дождётся никогда, а у нас в РПЛ таких нет кругом одно г...
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