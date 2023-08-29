Ташуев: «Мне кажется, что Черчесов будет ждать предложения от топ-клуба»

Известный российский специалист Сергей Ташуев считает, что Станислав Черчесов, бывший наставник российской сборной, не будет спешить искать себе новый клуб.

По мнению Ташуева, Черчесов будет ждать предложение от большого российского клуба, дабы подправить свое реноме. Последним рабочим местом Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он расстался в июле.

- Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.