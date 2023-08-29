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Овечкин вспомнил о матче за футбольное «Динамо»

29 Августа 2023 • 16:46 Комментировать

Напомним, что в 2022 году Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Ему даже удалось забить гол после паса от Фёдора Смолова.

«У меня была мечта сыграть за московское «Динамо», в футбольном поле. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол», - рассказал Овечкин в программе «Вопрос ребром» на канале Gazgolder в YouTube.

На самом деле разминка хоккеиста и разминка футболиста – разные вещи. Я когда вышел на разминку, думал: «Сейчас попинаем мяч, побегаем». В итоге я так устал, у меня вытекло всё, что я выпил за лето. Я не мог отдышаться», - поделился воспоминаниями Овечкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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