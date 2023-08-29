Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин призвал ЦСКА не перегружать Набабкина

29 Августа 2023 • 16:32 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший голеадор московского ЦСКА, выступавший за клуб в период его последнего чемпионского титула в СССР, Валерий Масалитин, призвал руководство ЦСКА поберечь Кирилла Набабкина. Он опасается, что опытный защитник, что называется, «сломается», так как с трудом выдерживает полтора часа игрового времени.

- На какой-то период Набабкина хватило, но он парень возрастной, ему нужно давать отдых, хотя он старается, вопросов нет. Менять его хотя бы минут за 15-20 до конца игры, чтобы он мог проявлять себя, полностью восстанавливаться, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

После шести туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Кирилл Набабкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
tricoshka8
29 Августа 2023 в 16:57
Дан, добрый день. Цитата точная, или опять отсебятина льётся?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
17:09 · Кубок России
Деограсия: «Для «Оренбурга» в приоритете Премьер-лига»
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Сазонов подпишет с «Торино» контракт на четыре года
16:59 · Кубок России
Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Жуниньо попрощался с игроками «РБ Брагантино» перед трансфером в ЦСКА
16:54 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Мне кажется, что Черчесов будет ждать предложения от топ-клуба» 1
16:46 · Кубок России
Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Овечкин вспомнил о матче за футбольное «Динамо»
16:45 · Кубок России
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:44 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
16:34 · Кубок России
«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч
16:32 · Россия. Премьер-лига
Масалитин призвал ЦСКА не перегружать Набабкина 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о возможной стажировке у Абаскаля в «Спартаке»: Не буду унижать себя до такой степени 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
Наумов поделился своим мнением о причинах кризиса в «Спартаке»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Каряка: Для «Динамо» уход Сазонова — не потеря
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк — о будущем Конате: «Точка не поставлена»
Все новости
Рекомендуем