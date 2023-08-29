Масалитин призвал ЦСКА не перегружать Набабкина

Бывший голеадор московского ЦСКА, выступавший за клуб в период его последнего чемпионского титула в СССР, Валерий Масалитин, призвал руководство ЦСКА поберечь Кирилла Набабкина. Он опасается, что опытный защитник, что называется, «сломается», так как с трудом выдерживает полтора часа игрового времени.

- На какой-то период Набабкина хватило, но он парень возрастной, ему нужно давать отдых, хотя он старается, вопросов нет. Менять его хотя бы минут за 15-20 до конца игры, чтобы он мог проявлять себя, полностью восстанавливаться, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

После шести туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.