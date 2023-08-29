Мостовой - о возможной стажировке у Абаскаля в «Спартаке»: Не буду унижать себя до такой степени

Бывший футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию, высказался о возможной стажировке в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что хотел бы стажироваться поближе к Москве, ведь есть проблемы с логистикой, при этом он дал понять, что не пойдёт в «Спартак», так как не хочет унижать себя тем, чтобы проходить обучение у человека, который никогда не видел мяча на профессиональном уровне.

«Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».