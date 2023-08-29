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Мостовой - о возможной стажировке у Абаскаля в «Спартаке»: Не буду унижать себя до такой степени

29 Августа 2023 • 16:27 Комментировать (1)

Бывший футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию, высказался о возможной стажировке в «Спартаке» Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что хотел бы стажироваться поближе к Москве, ведь есть проблемы с логистикой, при этом он дал понять, что не пойдёт в «Спартак», так как не хочет унижать себя тем, чтобы проходить обучение у человека, который никогда не видел мяча на профессиональном уровне.

«Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать», - приводит слова Мостового «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Volond
29 Августа 2023 в 16:33
ох ты ж блин
специалист какой
куда деваться ребятааааа
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