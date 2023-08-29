Наумов поделился своим мнением о причинах кризиса в «Спартаке»

Московский «Спартак» выиграл три первых матча чемпионата, но в последующих трех набрал лишь одно очко. Экс-наставник московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, что стало, по его мнению, причиной разразившегося кризиса. Он считает, что испанский наставник клуба Гильермо Абаскаль чересчур увлекся экспериментами с составом.

- То, что сейчас происходит в «Спартаке» – это не кризис. Это, скорее всего, необдуманный поиск вариантов. Абаскаль слишком увлёкся массовой ротацией. В результате, он не может стабилизировать состав. В этом и кроется причина провалов, - цитирует Наумова vprognoze.ru.