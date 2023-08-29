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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов поделился своим мнением о причинах кризиса в «Спартаке»

29 Августа 2023 • 16:25 Комментировать

Московский «Спартак» выиграл три первых матча чемпионата, но в последующих трех набрал лишь одно очко. Экс-наставник московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, что стало, по его мнению, причиной разразившегося кризиса. Он считает, что испанский наставник клуба Гильермо Абаскаль чересчур увлекся экспериментами с составом.

- То, что сейчас происходит в «Спартаке» – это не кризис. Это, скорее всего, необдуманный поиск вариантов. Абаскаль слишком увлёкся массовой ротацией. В результате, он не может стабилизировать состав. В этом и кроется причина провалов, - цитирует Наумова vprognoze.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Наумов
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