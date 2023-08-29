Каряка: Для «Динамо» уход Сазонова — не потеря

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка высказался о возможном переходе защитника столичного клуба Сабы Сазонова в «Торино».

Главный тренер медийной команды «Родина Медиа» отметил, что для него эта новость стала неожиданной, но считает, что это нормальная ситуация, ведь игрок хотел уйти, а «Динамо» получило выгодное предложение.

«Сейчас сложно сказать, подходит ли его уровень Серии А. Не думаю, что для «Динамо» это потеря. Да, молодой и перспективный, но там есть другие игроки», - приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб заплатит «Динамо» 2,5 миллиона евро, также «бело-голубые» получат 15% от следующей продажи.