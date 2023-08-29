Агент Селюк — о будущем Конате: «Точка не поставлена»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 25-летний футболист ещё может сменить команду в летнее трансферное окно.

«Интерес к Конате всегда был и остаётся. В последние дни окна может произойти всё что угодно. Точка не поставлена», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт завтра, 30 августа, против «Крыльев Советов» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.