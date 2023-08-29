​Гацкан оценил старт нового сезона РПЛ

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался насчёт стартового отрезка чемпионата России.

По словам Гацкана, старт нового сезона РПЛ получился довольно интересным. Бывший игрок «Ростова» отметил хорошую игру некоторых команд и высокую результативность игр.

«Пока удивляет «Урал», который неожиданно провёл первые игры очень хорошо. В «Крыльях Советов» меняется много игроков, а картинка остаётся такая же - хорошая и интересная игра», - сказал Гацкан, чьи слова приводит «Чемпионат».

После шести туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 14 очков. Далее идут «Зенит» и «Урал» с 13 зачётными баллами в активе.

Матчи седьмого тура РПЛ пройдут 2 и 3 сентября.