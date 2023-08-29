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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гацкан: «Зениту» будет тяжело составить конкуренцию»

29 Августа 2023 • 15:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
03.09 17:30

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан высказался насчёт перспектив «Зенита» в нынешнем сезоне. После шести туров нового чемпионата  России команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на один зачётный балл.

«Нельзя сказать, что «Зенит» страшный или не страшный. Просто поменяли нескольких футболистов, набрали других. Сейчас они притрутся, и в этом чемпионате тяжело будет составить им конкуренцию», - сказал Гацкан, чьи слова на своих станицах приводит «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В ближайшем туре Премьер-лиги команде Сергея Семака предстоит сыграть против ЦСКА на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Гацкан
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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