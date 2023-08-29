«Зенит» может купить атакующего полузащитника за 20 млн евро

Атакующий полузащитник «Браги» Альваро Джало находится на радаре «Зенита». В подкасте Lei do Mercado была озвучена информация о том, что чемпионы Росси могут подписать 24-летнего Джало за 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Джало в 2,5 миллиона евро.

Ранее в «Зените» говорили о намерении подписать футболиста, который мог бы заменить Малкома. Бразилец, как известно, в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль».

«Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому кубковому матчу против «Балтики». Команды сыграют в среду, 30 августа.