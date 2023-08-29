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«Зенит» может купить атакующего полузащитника за 20 млн евро

29 Августа 2023 • 15:43 Комментировать (2)

Атакующий полузащитник «Браги» Альваро Джало находится на радаре «Зенита». В подкасте Lei do Mercado была озвучена информация о том, что чемпионы Росси могут подписать 24-летнего Джало за 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Джало в 2,5 миллиона евро.

Ранее в «Зените» говорили о намерении подписать футболиста, который мог бы заменить Малкома. Бразилец, как известно, в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль».

«Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому кубковому матчу против «Балтики». Команды сыграют в среду, 30 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Брага трансферы футбола - лето 2023 Альваро Джало
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Комментарии (2)
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ингерман
29 Августа 2023 в 16:22
ай и опяць мы их абвели вакруг пальца.. А-ха-ха-ха! )))
Cruyff
29 Августа 2023 в 15:52
всё выдумывают и выдумывают стоит 2 предлагают 20 ну не бред ли
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