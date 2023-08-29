Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Сазонов — это точно не потеря для «Динамо»

29 Августа 2023 • 15:41 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о возможном переходе защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Торино».

По мнению специалиста, 21-летний Сазонов является не самым сильным защитником, поэтому его вероятный уход не станет серьёзной проблемой для «Динамо».

«На его позицию есть более качественные футболисты, а Личка, судя по всему, не видит его в составе. Если можно продать и заработать на нём деньги, то почему нет? Это точно не потеря для «Динамо», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за Сазонова 2,5 миллиона евро. Также «Динамо» сможет получить 250 тысяч евро в виде бонусов.

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Алексей Петрушин Саба Сазонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
16:59 · Кубок России
Заварзин уверен в победе «Динамо» над «Спартаком»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Жуниньо попрощался с игроками «РБ Брагантино» перед трансфером в ЦСКА
16:54 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Мне кажется, что Черчесов будет ждать предложения от топ-клуба»
16:46 · Кубок России
Булыкин ожидает голевую феерию от матча «Спартака» с «Динамо»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Овечкин вспомнил о матче за футбольное «Динамо»
16:45 · Кубок России
«Факел» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:44 · Кубок России
Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Динамо»
16:34 · Кубок России
«Факел» и «Оренбург» огласили стартовые составы на кубковый матч
16:32 · Россия. Премьер-лига
Масалитин призвал ЦСКА не перегружать Набабкина 1
16:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о возможной стажировке у Абаскаля в «Спартаке»: Не буду унижать себя до такой степени 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
Наумов поделился своим мнением о причинах кризиса в «Спартаке»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Каряка: Для «Динамо» уход Сазонова — не потеря
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк — о будущем Конате: «Точка не поставлена»
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Гацкан оценил старт нового сезона РПЛ
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Гацкан: «Зениту» будет тяжело составить конкуренцию»
Все новости
Рекомендуем