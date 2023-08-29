Петрушин: «Сазонов — это точно не потеря для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о возможном переходе защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Торино».

По мнению специалиста, 21-летний Сазонов является не самым сильным защитником, поэтому его вероятный уход не станет серьёзной проблемой для «Динамо».

«На его позицию есть более качественные футболисты, а Личка, судя по всему, не видит его в составе. Если можно продать и заработать на нём деньги, то почему нет? Это точно не потеря для «Динамо», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за Сазонова 2,5 миллиона евро. Также «Динамо» сможет получить 250 тысяч евро в виде бонусов.

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.