Агент сообщил, что Гайч останется в ЦСКА

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщил, что аргентинский футболист не покинет московский клуб нынешним летом.

«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что Гайч может продолжить карьеру в «Оренбурге», однако позже в южноуральском клубе заявили, что отказались от идеи приглашения 24-летнего аргентинца.

В текущем сезоне Гайч провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского нападающего в 1,8 миллиона евро.