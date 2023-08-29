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Пресс-атташе «Торино» Венера: «Сазонов? Пока не могу подтвердить эту сделку» эксклюзив

29 Августа 2023 • 15:18 Комментировать
Торино
...
Дженоа
03.09 19:30

Пьеро Венера, пресс-атташе футбольного клуба «Торино», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не стал подтверждать скорый приход в команду защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо». Напомним, судя по слухам, игрок очень близок к переходу в «Торино».

«Касаемо Сабы Сазонова, пока я не могу подтвердить вам эту сделку. Я сам, как и все, в ожидании развития событий», – сказал пресс-атташе «Торино».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сазонов должен пройти медосмотр перед подписанием контракта с «Торино». В новом розыгрыше чемпионата России Саба отыграл 4 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Саба Сазонов трансферы футбола - лето 2023
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