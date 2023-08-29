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Салуквадзе: «Торино» для Сазонова будет хорошим шагом вперёд»

29 Августа 2023 • 15:08 Комментировать
Торино
...
Дженоа
03.09 19:30

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе, в настоящий момент занимающий пост тренера молодёжной сборной Грузии, отреагировал на информацию о вероятном переходе игрока «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

Салуквадзе назвал 21-летнего Сазонова хорошим защитником, отметив, что «Торино» может стать для молодого игрока отличным трамплином.

«Торино» для Сабы будет хорошим шагом вперёд. Он там будет играть, потому что итальянский футбол славится своей защитой», — цитирует Салуквадзе Metaratings.

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Лаша Салуквадзе Саба Сазонов
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