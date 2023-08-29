​Ровно 15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА

Ровно 15 лет назад, 29 августа 2008 года, «Зенит» стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за трофей питерская команда, которая на тот момент была действующим победителем Кубка УЕФА, встречалась с «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» под руководством Дика Адвоката обыграл «Манчестер Юнайтед» в Монако на стадионе «Луи II» со счётом 2:1. В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Павел Погребняк (44-я минута) и Мигель Данни (59-я минута). За «красных дьяволов» забил Неманья Видич (73-я минута).

Добавим, что ближайший матч «Зенит» проведёт 30 августа – против «Балтики» на выезде в Кубке России.