​Агент ответил на вопрос о будущем Изидора

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий насчёт будущего игрока. Ранее сообщалось, что Изидор может перебраться в «Марсель».

«На данный момент не могу сказать, когда именно будущее Вильсона станет известно. Просто пока не знаю», - сказал Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Вильсону Изидору 23 года, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 6 миллионов евро. За «Локомотив» Изидор провёл 42 матча, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 августа – против «Ростова» на выезде в Кубке России.

«Марсель» сможет выкупить Изидора у «Локомотива» - раскрыты условия