Кондратов: «Если у Юрана не будет результата, то он сам начнёт инициировать свой уход»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о будущем главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

По мнению Кондратова, Юран сам примет решение покинуть клуб, если команда не будет добиваться результата.

«Я на 100% уверен, что если у Юрана не будет результата, то он сам будет инициировать свой уход. Это я понял по нему: Сергей Николаевич — человек абсолютно честный», — цитирует Кондратова «Матч ТВ».

После шести туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч команда Юрана проведёт уже сегодня, 29 августа, против «Краснодара» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 19:30 по московскому времени.