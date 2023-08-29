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​Нигматуллин: «Разве Свинов сильнее Максименко?»

29 Августа 2023 • 14:22 Комментировать (2)
Краснодар
...
Спартак Москва
02.09 20:00

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий по поводу ситуации с голкиперами в «Спартаке».

«При Максименко команда отлично стартовала и побила разные рекорды, но потом почему-то выбор был сделан в пользу другого вратаря. Я не вижу причин, почему Максименко оказался в запасе. Разве Свинов сильнее?» - сказал Нигматуллин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Нигматуллин считает, что дальше основным голкипером «Спартака» будет именно Максименко.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» проведёт домашний матч против «Динамо» в третьем туре групповой стадии Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после шести туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Александр Максименко Илья Свинов
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Комментарии (2)
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sierge
29 Августа 2023 в 15:07
Максименко объективно далеко из ворот выходит (возможно тренерская задумка) но он не раз голы пропускал так. Что у Максименко, что у Свинова проблемы со взаимодействиям с защитниками, Свинов также не излучает уверенность. Мне Селихов кажется из трех самым сильным
Volond
29 Августа 2023 в 14:23
Про Селихова забыл?*
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