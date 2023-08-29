​Нигматуллин: «Разве Свинов сильнее Максименко?»

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий по поводу ситуации с голкиперами в «Спартаке».

«При Максименко команда отлично стартовала и побила разные рекорды, но потом почему-то выбор был сделан в пользу другого вратаря. Я не вижу причин, почему Максименко оказался в запасе. Разве Свинов сильнее?» - сказал Нигматуллин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Нигматуллин считает, что дальше основным голкипером «Спартака» будет именно Максименко.

Во вторник, 29 августа, «Спартак» проведёт домашний матч против «Динамо» в третьем туре групповой стадии Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Добавим, что после шести туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.